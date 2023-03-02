На Полтавщині збили ворожі безпілотники (оновлено)
На Полтавщині збили ворожі безпілотники (оновлено)
Екскерівника аеропорту “Бориспіль” Євгена Дихне засудили до 5 років позбавлення волі
Екскерівника аеропорту “Бориспіль” Євгена Дихне засудили до 5 років позбавлення волі
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Причиною ранкової тривоги в Києві був ворожий безпілотник (оновлено)
Причиною ранкової тривоги в Києві був ворожий безпілотник (оновлено)
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
У Миколаєві інструктор з тактичної підготовки українських захисників виявився агентом ФСБ
У Миколаєві інструктор з тактичної підготовки українських захисників виявився агентом ФСБ
ГоловнаСвіт

Вчені виявили нову статую моаї на острові Пасхи

Її стан визначать після проведення тестів.

Вчені виявили нову статую моаї на острові Пасхи
Фото: ЕРА/UPG

Вчені знайшли раніше невідому кам’яну статую моаї на острові Пасхи, її виявили на дні висохлого озера. Про це пише Reuters.

1,5-метрова статуя наполовину похована у землі, її стан визначать після проведення тестів.

Геологи обстежували це місце після пожеж, які охопили район минулого року. За словами вчених, це може означати, що поблизу є ще більше фігурок та інструментів, які використовували предки народу Рапа-Нуї.

“Наскільки я розумію, це вперше, коли щось було знайдено у басейні водойми”, – сказав археолог Хосе Мігель Рамірес.

Це означає, що озеро, ймовірно, висохло в якийсь момент у минулому і населення Рапа-Нуї (місцева назва острова) скористалося цим, щоб перемістити статую.

Фото: ЕРА/UPG

Острів Пасхи, що належить Чилі, розташований приблизно у 3540 км від материка, є національним парком, що охороняється, і об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дослідники вважають, що перші мешканці острова прибули сюди понад 1000 років тому, а його знамениті монолітні людські постаті були споруджені приблизно від 400 до 700 років тому.

“Те, що ми виявили є дуже важливим, тому що це частина історії народу Рапа-Нуї”, – сказав Сальвадор Атан Хіто, лідер громади корінних народів мау-енуа.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Моаї – кам'яні статуї на узбережжі острова Пасхи у вигляді людських фігур з величезними головами висотою до 20 метрів. Усього на острові є 887 моаї. Близько 95 % вирізані зі спресованого попелу вулкана Рано-Рараку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також