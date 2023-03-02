Вчені виявили нову статую моаї на острові Пасхи

Вчені знайшли раніше невідому кам’яну статую моаї на острові Пасхи, її виявили на дні висохлого озера. Про це пише Reuters.

1,5-метрова статуя наполовину похована у землі, її стан визначать після проведення тестів.

Геологи обстежували це місце після пожеж, які охопили район минулого року. За словами вчених, це може означати, що поблизу є ще більше фігурок та інструментів, які використовували предки народу Рапа-Нуї.

“Наскільки я розумію, це вперше, коли щось було знайдено у басейні водойми”, – сказав археолог Хосе Мігель Рамірес.

Це означає, що озеро, ймовірно, висохло в якийсь момент у минулому і населення Рапа-Нуї (місцева назва острова) скористалося цим, щоб перемістити статую.

Фото: ЕРА/UPG

Острів Пасхи, що належить Чилі, розташований приблизно у 3540 км від материка, є національним парком, що охороняється, і об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дослідники вважають, що перші мешканці острова прибули сюди понад 1000 років тому, а його знамениті монолітні людські постаті були споруджені приблизно від 400 до 700 років тому.

“Те, що ми виявили є дуже важливим, тому що це частина історії народу Рапа-Нуї”, – сказав Сальвадор Атан Хіто, лідер громади корінних народів мау-енуа.

Моаї – кам'яні статуї на узбережжі острова Пасхи у вигляді людських фігур з величезними головами висотою до 20 метрів. Усього на острові є 887 моаї. Близько 95 % вирізані зі спресованого попелу вулкана Рано-Рараку.