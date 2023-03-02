Сі Цзіньпін планує відвідати Москву

Президент РФ Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні, 4 лютого 2022 р.

Президент Росії готується до майбутнього візиту глави Китаю Сі Цзіньпіна в Москву, пише CNN.

Лідер окупантів заявив, що під час візиту до російської столиці планує зустрітися зі своїм колегою та китайською делегацією "щодо лінії московського метро",

Зазначимо, Пекін відмовився визнати природу конфлікту в Україні, уникаючи називати його “вторгненням”, і продовжує дипломатичну та економічну підтримку Москви.

Джерела, близькі до розвідки, заявили, що Росія неодноразово просила у Китаю безпілотники та боєприпаси. Китайське керівництво протягом останніх кількох місяців активно обговорювало надсилати чи ні летальне озброєння.

Нагадаємо, Сполучені Штати консультуються з найближчими союзниками щодо можливості введення санкцій щодо Китаю, якщо Пекін надасть військову підтримку Москві в її агресії проти України.

У грудні лідер Китаю Сі Цзіньпін прийняв у Пекіні колишнього президента РФ, заступника голови Ради безпеки і лідера путінської партії "Єдіная Расія" Дмитра Медведєва. У лютому керівник Офісу закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ван І відвідав російську столицю.