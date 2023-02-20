Топдипломат Китаю летить до Москви для обговорення "мирного плану", – Reuters (уточнено)

Минулого тижня Ван І заявив, що Китай до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну презентує так званий мирний план.

Керівник Офісу закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ван І у Москві говоритиме про "мирний план", пише Reuters із посиланням на дипломатичні джерела. За уточненими даними, поїздка Ван І може здійснитися пізніше цього тижня, а не в понеділок, як спершу повідомили джерела журналістів.

Минулого тижня Ван І заявив, що Китай до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну презентує так званий мирний план. Китайська сторона говорила, що веде переговори стосовно цього з Францією, Італією та Німеччиною.

Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Китай роздумає над надання летальної допомоги Росії. Він уточнив, що йдеться насамперед про зброю, але і про боєприпаси також.

Росія після початку повномасштабного вторгнення стала вигнанцем у дипломатичних відносинах – лише дуже обмежене коло країн влаштовувало з її представниками політико-дипломатичні зустрічі. Однак Китай став одним із винятків. У грудні колишнього російського президента, нині – заступника голови Ради безпеки і лідера путінської партії "Єдіная Расія" Дмитра Медведєва приймав у Пекіні лідер КНР Сі Цзіньпін.