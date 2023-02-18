Китай підготує офіційну позицію щодо політичного врегулювання війни в Україні

Глава китайського МЗС наголосив, що його держава не бажає "продовження кризи в Україні".

Позиція Китаю щодо війни в Україні полягає у підтримці мирних перемовин.

Про це заявив 18 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки міністр закордонних справ Китаю Ван І.

"Що стосується України, позиція Китаю полягає у підтримці мирних перемовин. Ми підготуємо офіційну позицію КНР щодо політичного врегулювання кризи в Україні. Ми підтримуємо справу миру та діалогу", - сказав міністр.

Ван І наголосив, що аби зміцнити світову безпеку, потрібно дотримуватися Статуту ООН. "Хаос і конфлікт, які сьогодні є у світі, пов’язаний з тим, що не усі дотримуються принципи Статуту. Це веде до ідеологічної конфронтації та творенні блоків, що заважає глобальній стабільності та співпраці, підриває довіру і збільшує ризик прорахунку", - зазначив китайський міністр.

Глава китайського МЗС наголосив, що його держава не бажає "продовження кризи в Україні".

"Ми глибоко стривожені великими кризами, за якими ми споглядаємо. Ми не хочемо підливати масла в вогонь і не хочемо мати вигоду від кризи. Ми на стороні миру та діалогу. З 25 лютого 2022 року президент Сі Цзіньпін запропонував Україні та Росії сісти і поговорити, обговорити спосіб врегулювання кризи. Відбулися раунди перемовин у Білорусі й Туреччині. Ми бачили текст рамкової потенційної угоди. Однак процес зупинився. Ми не знаємо, чому так сталося. Певно, якісь сили не хотіли матеріалізації мирних угод, якісь інтереси перешкоджали", - розповів Ван І.

Він зауважив, що влада Китаю виступає за те, аби не почалася ядерна війна, закликає протидіяти обстрілам по атомних електростанціях, аби попередити атомну катастрофу. "Ми усі разом маємо бути проти застосування хімічної і біологічної зброї", - додав міністр.

Глава МЗС Китаю також прокоментував ситуацію довкола Тайваню. Він назвав втручання у внутрішні справи інших держав під будь-яким приводом порушенням базових норм міжнародних відносин.

"Щоби забезпечити безпеку у світі, спори потрібно врегульовувати мирним чином на основі консультацій. Розбіжності дійсно існують між державами, однак чинити тиск - це контрпродуктивно. Якою б не була складна проблема, потрібно іти шляхом політичного врегулювання, щоби досягти миру", - додав Ван І.

Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Китаю Ван І під час зустрічі з президентом Франції Емманулем Макроном обіцяв сприяти миру в Україні.

Тим часом президент США Джо Байден найближчим часом проведе телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном.