Марін підтвердила, що Фінляндія планує вступити до НАТО разом із Швецією

Для фінів важливо залишитися незалежними та зберегти свою суверенну державу, сказала Марін.

Фінляндія як і раніше планує вступити до НАТО разом із Швецією, що необхідно для покращення безпеки у північній частині Європи.

Про це прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє LB.

"Коли почалося вторгнення, коли Росія напала на Україну, нам стало очевидно, що Фінляндія та Швеція мають стати членами НАТО. Для фінів важливо залишитися незалежними та зберегти свою суверенну державу. Коли наш сусід, Росія, напала на Україну, стало зрозуміло, що ми будемо вступати в НАТО. Ми мали накреслити цю лінію. Ми направили чітке послання в НАТО. Ми хочемо це зробити не лише тому, що ми є гарними партнерами для інших європейських держав. Це в інтересах Фінляндіі, а також і в інтересах НАТО", - сказала Марін.

Вона нагадала, що Фінляндія входить в систему планування безпеки у північній частині Європи. Країна хоче вступити до НАТО разом зі Швецією.

"Ми не можемо вплинути на те, як та коли інші держави-члени ратифікують цю заявку, однак ми хочемо вступити разом зі Швецією", - додала очільниця фінського уряду.

Раніше повідомлялось, що Туреччина може схвалити заявку Фінляндії на вступ до НАТО не пізніше наступного місяця, перед тим, як парламент піде у відпустку перед травневими виборами. Також заявку на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції ще не схвалила Угорщина.

Фінляндія заявила, що планує рухатися разом зі Швецією до членства в НАТО, а не окремо вступати до Альянсу.