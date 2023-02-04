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Туреччина може у березні схвалити заявку Фінляндії на вступ до НАТО, - ЗМІ

Статус заявки Швеції на вступ до НАТО залишається невизначеним.

Туреччина може у березні схвалити заявку Фінляндії на вступ до НАТО, - ЗМІ
Фото: Anadolu

Туреччина може схвалити заявку Фінляндії на вступ до НАТО не пізніше наступного місяця, перед тим, як парламент піде у відпустку перед травневими виборами. 

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

“Президент Реджеп Таїп Ердоган близький до висновку, що кроків, вжитих Гельсінкі для вирішення проблем безпеки, було достатньо для законодавців, щоб ратифікувати членство країни в НАТО”, - йдеться у повідомленні. 

Фінляндія очікує, що її заявку ратифікують якнайшвидше. Зараз це ще не зробили Туреччина і Угорщина.

Водночас Швеція наполягає на приєднанні до НАТО разом із Фінляндією, але Ердоган заблокував цю пропозицію через нібито підтримку північною країною курдських бойовиків.

Цього тижня уряд Швеції запропонував новий закон про заборону діяльності, яка підтримує терористичні організації.

Рішуча позиція Ердогана проти Швеції може стати поштовхом до консолідації підтримки його консервативних і націоналістичних виборців на майбутніх виборах. 

Втім, відмова Ердогана схвалити членство Швеції може поставити під загрозу завершення Конгресом США продажу американських винищувачів F-16 Туреччині. Водночас, речник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив цього тижня, що Туреччина не поступиться, якщо США вимагатимуть ратифікації заявок північних країн на вступ до НАТО як умови для угоди щодо F-16.

Нагадаємо, раніше Фінляндія заявила, що планує рухатися разом зі Швецією до членства в НАТО, а не окремо вступати до Альянсу.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто натякнув, що Росія може бути причетною до протесту зі спаленням Корану, який загрожує зірвати вступ Швеції до НАТО.

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