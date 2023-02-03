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Канада обговорила із союзниками питання передачі Україні танків Leopard 2

Йдеться не лише про навчання українських бійців, але й про запчастини та боєприпаси.

Канада обговорила із союзниками питання передачі Україні танків Leopard 2
Фото: Пресслужба Аніти Ананд

Коаліція західних країн продовжує працювати над питанням передачі Україні танків Leopard 2.

Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

“Сьогодні вранці я зустрілася зі своїми колегами з Фінляндії, Нідерландів, Іспанії, Португалії, Швеції та Німеччини, щоб обговорити обслуговування нашого обладнання, яке ми пожертвували Україні, наприклад танки Leopard 2”, - написала Ананд. 

Вона додала, що для підтримки України союзники продовжуватимуть співпрацювати над питаннями навчання, запчастини та боєприпасів.

Нагадаємо, Німеччина поставить Україні 14 бойових танків Leopard 2 A6. 

Також в уряді Німеччини підтвердили рішення продати Україні 88 танків Leopard 1.

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