Канада обговорила із союзниками питання передачі Україні танків Leopard 2

Йдеться не лише про навчання українських бійців, але й про запчастини та боєприпаси.

Коаліція західних країн продовжує працювати над питанням передачі Україні танків Leopard 2.

Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

“Сьогодні вранці я зустрілася зі своїми колегами з Фінляндії, Нідерландів, Іспанії, Португалії, Швеції та Німеччини, щоб обговорити обслуговування нашого обладнання, яке ми пожертвували Україні, наприклад танки Leopard 2”, - написала Ананд.

Вона додала, що для підтримки України союзники продовжуватимуть співпрацювати над питаннями навчання, запчастини та боєприпасів.

J'ai rencontré mes collègues de 🇫🇮🇳🇱🇵🇹🇪🇸🇸🇪🇩🇪 ce matin pour discuter de l'entretien de nos dons d'équipements à l'Ukraine, tels que les chars Leopard 2. Afin de soutenir l'Ukraine, nous continuerons à travailler ensemble sur la formation, les pièces de rechange et les munitions. — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 3, 2023

Нагадаємо, Німеччина поставить Україні 14 бойових танків Leopard 2 A6.

Також в уряді Німеччини підтвердили рішення продати Україні 88 танків Leopard 1.