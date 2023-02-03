​Січень 2023-го. Клінч
​Січень 2023-го. Клінч
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Іспит складено: Чехія покидає пропутінську вісь у Східній Європі. Словаччині підготуватися
Іспит складено: Чехія покидає пропутінську вісь у Східній Європі. Словаччині підготуватися
ГоловнаСвіт

Генпрокурор США дозволив першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні

Йдеться про 5,4 млн доларів російського олігарха Малофєєва.

Генпрокурор США дозволив першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні
Константин Малофеев
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд заявив, що конфісковані кошти російського олігарха Малофєєва у розмірі 5,4 млн доларів підуть на допомогу Україні.

Про це повідомляє CNN.

“Сьогодні я оголошую, що дозволив першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні”, - сказав Гарленд. 

Він додав, що активи Костянтина Малофєєва були конфіскован після того, як у квітні минулого року російському олігарху було оголошено про висунення обвинувачення в ухиленні від санкцій.

У червні гроші були вилучені з банківського рахунку Малофєєва в США.

“Далі вилучені кошти будуть передані Держдепу на підтримку народу України. Російські військові злочинці не знайдуть притулку в Сполучених Штатах”, – додав генпрокурор. 

Нагадаємо, торік на початку грудня прокуратура США ухвалила рішення конфіскувати 5,4 мільйони доларів з банківського рахунку Малофеєва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також