Генпрокурор США дозволив першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд заявив, що конфісковані кошти російського олігарха Малофєєва у розмірі 5,4 млн доларів підуть на допомогу Україні.
Про це повідомляє CNN.
“Сьогодні я оголошую, що дозволив першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні”, - сказав Гарленд.
Він додав, що активи Костянтина Малофєєва були конфіскован після того, як у квітні минулого року російському олігарху було оголошено про висунення обвинувачення в ухиленні від санкцій.
У червні гроші були вилучені з банківського рахунку Малофєєва в США.
“Далі вилучені кошти будуть передані Держдепу на підтримку народу України. Російські військові злочинці не знайдуть притулку в Сполучених Штатах”, – додав генпрокурор.
Нагадаємо, торік на початку грудня прокуратура США ухвалила рішення конфіскувати 5,4 мільйони доларів з банківського рахунку Малофеєва.