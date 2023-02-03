Генпрокурор США дозволив першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд заявив, що конфісковані кошти російського олігарха Малофєєва у розмірі 5,4 млн доларів підуть на допомогу Україні.

Про це повідомляє CNN.

“Сьогодні я оголошую, що дозволив першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні”, - сказав Гарленд.

Він додав, що активи Костянтина Малофєєва були конфіскован після того, як у квітні минулого року російському олігарху було оголошено про висунення обвинувачення в ухиленні від санкцій.

У червні гроші були вилучені з банківського рахунку Малофєєва в США.

“Далі вилучені кошти будуть передані Держдепу на підтримку народу України. Російські військові злочинці не знайдуть притулку в Сполучених Штатах”, – додав генпрокурор.

Нагадаємо, торік на початку грудня прокуратура США ухвалила рішення конфіскувати 5,4 мільйони доларів з банківського рахунку Малофеєва.