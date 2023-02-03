У Франції помер модельєр і парфумер Пако Рабан

Йому було 88 років.

У Франції у віці 88 років помер модельєр і парфумер Пако Рабан, засновник будинку високої моди Paco Rabanne.

Про це пише Le Monde, а також повідомляється в Instagram модного будинку

Рабан помер у своєму будинку на північному заході Франції, у комуні Плудальмезо.

"Серед найвидатніших постатей моди XX століття його спадщина залишиться постійним джерелом натхнення. Ми вдячні панові Рабану за створення нашої авангардної спадщини", – йдеться у повідомленні.

Пако Рабан народився в Іспанії 18 лютого 1934 року під імʼям Франсіско Рабанеда-і-Куерво. Його мати працювала на баскського модельєра Крістобаля Баленсіага. Після смерті батька сімʼя поїхала до Франції.

У Парижі Рабан опинився у 17 років. Карʼєру модельєра він розпочав у 1960-х роках, спочатку займався виготовленням аксесуарів для модних будинків Dior, Givenchy та Balenciaga.

У 1999 році Рабан пішов на пенсію, а Puig продовжила розвиток його бренду.