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ППО SAMP-T запрацює в Україні в найближчі два місяці, - голова МЗС Італії

Чергова потужна система ППО стане на захист українського неба від російських ракет.

ППО SAMP-T запрацює в Україні в найближчі два місяці, - голова МЗС Італії
Фото: Aspide Skyguard

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що до квітня система ППО SAMP-T почне захищати українське небо.

Про це повідомляє RAI.

“Зенітно-ракетний щит для захисту Києва та інших стратегічних районів “запрацює на українській території в найближчі сім-вісім тижнів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що SAMP-T - система, призначена для захисту території від повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети. Це також система з протибалістичною здатністю. Зенітний ракетний комплекс розроблено європейським консорціумом Eurosam.

Нагадаємо, група українських військових, що налічує близько 70 осіб, прибула в Німеччину, аби опанувати систему протиповітряної оборони Patriot.

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