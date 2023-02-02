Президент Болгарії розпустив парламент

Вибори призначили на квітень. Президент Болгарії призначає вже 5-ті вибори в країні за останні 2 роки.

Президент Болгарії розпустив Національну асамблею в четвер, 2 лютого, і призначив дострокові парламентські вибори на 2 квітня в надії вирішити спробу країни врегулювати тривалий політичний глухий кут і серйозні економічні проблеми, пише AP.

Президент Румен Радев також призначив тимчасовий уряд перед достроковими виборами, які стануть п’ятими в Болгарії за два роки.

Зазначається, що Радев знову призначив 55-річного незалежного політика Галаба Донева, щоб залишитися на чолі тимчасового Кабінету міністрів, поки наступний парламент не обере членів чергового уряду.

Цей крок був зроблений після того, як три найбільші політичні групи в глибоко роздробленій Національній асамблеї не змогли знайти спільну мову для життєздатного коаліційного уряду після останніх дострокових виборів, які відбулися в жовтні.

Болгарія є членом Європейського Союзу та НАТО. Очікується, що триваюча політична криза загальмує плани країни приєднатися до зони євро наприкінці 2023 року та до Шенгенської зони.

Аналітики вважають, що війна в Україні, інфляція та зростаючий розкол між проросійським і проєвропейським таборами можуть змусити більше болгар голосувати за націоналістичні партії.

Нагадаємо, у січні німецькі журналісти розповіли, як Болгарія постачала зброю та паливо в Україну. У певні періоди бойових дій Болгарія покривала третину всіх потреб в артилерійських боєприпасах української армії.