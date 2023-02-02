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Єврокомісія запросила Україну до своєї енергетичної платформи, щоб разом купувати газ

Також у Євросоюзі планують надати Україні 2400 додаткових генераторів, крім 3000 вже переданих. 

Єврокомісія запросила Україну до своєї енергетичної платформи, щоб разом купувати газ
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 2 лютого 2023 року
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія запросила Україну до енергетичної платформи Євросоюзу і вирішила надати додаткових 2 400 генераторів.

Про це повідомляє Укрінформ. 

“Ми також підтримуємо українську електромережу і робимо так, щоб електрика надходила попри всі атаки. Це все дуже практична річ. Сьогодні я можу сказати, що ми надаємо 2 400 додаткових генераторів до попередніх 3 000, що надійшли від початку війни”, - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з представниками ЗМІ разом з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Вона зазначила, що Брюссель запрошує Україну до своєї енергетичної платформи, щоб разом купувати газ. ЄС також працює над середньостроковими і довгостроковими енергетичними перспективами.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що ЄС завершить роботу над десятим пакетом санкцій проти РФ до 24 лютого. 

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