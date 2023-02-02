Єврокомісія запросила Україну до своєї енергетичної платформи, щоб разом купувати газ

Європейська комісія запросила Україну до енергетичної платформи Євросоюзу і вирішила надати додаткових 2 400 генераторів.
Про це повідомляє Укрінформ.
“Ми також підтримуємо українську електромережу і робимо так, щоб електрика надходила попри всі атаки. Це все дуже практична річ. Сьогодні я можу сказати, що ми надаємо 2 400 додаткових генераторів до попередніх 3 000, що надійшли від початку війни”, - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з представниками ЗМІ разом з президентом Володимиром Зеленським у Києві.
Вона зазначила, що Брюссель запрошує Україну до своєї енергетичної платформи, щоб разом купувати газ. ЄС також працює над середньостроковими і довгостроковими енергетичними перспективами.
Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що ЄС завершить роботу над десятим пакетом санкцій проти РФ до 24 лютого.