Єврокомісія запросила Україну до своєї енергетичної платформи, щоб разом купувати газ

Також у Євросоюзі планують надати Україні 2400 додаткових генераторів, крім 3000 вже переданих.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 2 лютого 2023 року

Європейська комісія запросила Україну до енергетичної платформи Євросоюзу і вирішила надати додаткових 2 400 генераторів.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми також підтримуємо українську електромережу і робимо так, щоб електрика надходила попри всі атаки. Це все дуже практична річ. Сьогодні я можу сказати, що ми надаємо 2 400 додаткових генераторів до попередніх 3 000, що надійшли від початку війни”, - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з представниками ЗМІ разом з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Вона зазначила, що Брюссель запрошує Україну до своєї енергетичної платформи, щоб разом купувати газ. ЄС також працює над середньостроковими і довгостроковими енергетичними перспективами.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що ЄС завершить роботу над десятим пакетом санкцій проти РФ до 24 лютого.