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Правоохоронці знешкодили групу вимагачів неіснуючих боргів з мешканців Дніпра

Підозрюваним обрано запобіжні заходи - тримання під вартою без права внесення застави.

Правоохоронці знешкодили групу вимагачів неіснуючих боргів з мешканців Дніпра
Фото: Дніпровська обласна прокуратура

Правоохоронці знешкодили групу вимагачів неіснуючих боргів з мешканців Дніпра.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, троє дніпрян впродовж тривалого часу із застосуванням погроз вимагали неіснуючі борги у місцевих мешканців.

Так, у серпні 2022 року учасники групи зімітували ДТП зі смертельними наслідками. Вони пообіцяли приховати тіло начебто загиблої людини. За таку «допомогу» почали вимагати у потерпілого 8 тис доларів. В разі відмови погрожували застосувати насильство до нього та близьких родичів.

Під час отримання другої частини «боргу» у 5 тис доларів усіх учасників було затримано.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи - тримання під вартою без права внесення застави.

Фото: Дніпровська обласна прокуратура

Фото: Дніпровська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно у Києві СБУ піймала "на гарячому" банду, яка тероризувала підприємців під виглядом добробатів. Зловмисники "вибивали" з бізнесмена $80 тисяч.

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