ЄС запустить в Україні програму розмінування на 25 млн євро

Ця програма дасть можливість повертати нормальне життя у деокуповані від російських терористів громади.

Європейський Союз запустить програму гуманітарного розмінування деокупованих територій України на 25 млн євро.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Маємо домовленість про те, що ЄС запустить програму гуманітарного розмінування на 25 млн євро. Це важливий компонент нашого відновлення, який дасть можливість повертати нормальне життя у деокуповані від російських терористів громади”, – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з високим представником Євросоюзу Жозепом Боррелем напередодні саміту Україна-ЄС у Києві.

Він також подякував Боррелю за послідовну підтримку України, збільшення бюджету Європейського фонду миру на 2 млрд євро, а також за тренувальну місію для українських військових.

Глава уряду додав, що Україна розраховує на розширення такої тренувальної місії.

Також Шмигаль наголосив, як важливо продовжувати тиск на економіку Росії та запровадити 10-й пакет європейських санкцій, що, зокрема, повинен включати ядерну сферу та державну компанію "Росатом".

Нагадаємо, сьогодні, 2 лютого, Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель прибули до Києва.

Завтра відбудеться 24-й саміт ЄС-Україна, перша зустріч такого рівня після початку російської агресії та після того, як Україна отримала статус країни-кандидата на входження до ЄС.

Як повідомлялось, ЄС збирається виділити Україні новий пакет допомоги для підтримки реформ на 400 млн євро. Крім того, Євросоюз збирається продовжити призупинення всіх мит і заходів торгового захисту щодо українського імпорту.