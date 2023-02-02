Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені

Про це LB.ua запитав у Олега Рогаля, начальника відділу грошового забезпечення та заробітної плати Управління соціальної підтримки Міністерства оборони.

У міністерстві це називають справедливим підходом до виплат. Але виникає чимало питань до меж цієї справедливості. Наприклад, як визначають межі зони бойових дій, у якій платитимуть 100 000? Скільки платитимуть тим, хто не бере безпосередньо участі в боях? А також що буде з виплатами пораненим бійцям на реабілітації?

З 1 лютого Кабмін змінив підхід до виплат військовослужбовцям . Додаткову винагороду в 30 000 грн більше не виплачуватимуть тим, хто в тилу. Але військовослужбовцям, які працюють у зоні бойових дій, далі нараховуватимуть по 100 000 грн.

Фото: facebook/72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Як зміни у виплатах бачать у Міноборони

Справедливість пояснюють так:

"Для прикладу: станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. гривень. Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі самі додаткові виплати – 30 тисяч гривень".

Зменшення виплат зачепить:

військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України;

строковиків і курсантів ВВНЗ;

офіцерів управлінь і штабів.

Вони отримуватимуть зарплату без додаткових грошових винагород.

Мінімальний рівень для ЗСУ, Нацгвардії та прикордонників установили не менш ніж 20 100 грн. Для осіб рядового і начальницького складу ДСНС і Нацполіції – не менш ніж 17 000 грн.

Хоча підхід до виплат змінився з 1 лютого, виплати за новими правилами всі службовці отримуватимуть уже в березні, пояснює Олег Рогаль.

"У лютому всі отримають точно такі самі суми, як у січні-грудні. А вже в березні службовці в тилу надбавок не отримають, натомість отримають збільшене грошове забезпечення", – каже Рогаль.

Та багато хто не погоджується, що такий розподіл справедливий. Особливо стосовно військовослужбовців, які без вихідних служать у пунктах постійної дислокації. Коштом надбавки вони могли і житло винаймати, і сім’ї допомагати, і скуповувати базові речі та необхідне екіпірування перед відправленням у зону бойових дій. Тож зменшення виплати на понад 20 000 грн буде для них відчутним.

Фото: facebook/72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Кому платитимуть 30 000 грн і 100 000 грн

100 000 грн надбавки отримуватимуть ті військові, які виконують бойові завдання на передовій. Це стосується військовослужбовців ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ГУР Міноборони, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, осіб рядового і начальницького складу ДСНС, осіб начальницького складу Управління спеціальних операцій НАБУ.

"100 тис. – це передня лінія в глибину батальйонно-опорних пунктів. Це виплати тим, хто безпосередньо бере участь у бойових діях. Плюс їм також зараз збільшать щомісячні виплати. Так, щомісячне грошове забезпечення було 13 000 і плюс 100 000 винагороди, а з 1 лютого піднялося до 20 тис. і плюс 100 тис.", – пояснює Олег Рогаль.

Ті військовослужбовці, які виконують бойові завдання не на фронті, наприклад, сили ППО, отримуватимуть 100 000, але ця надбавка оплачуватиметься згідно з бойовими розпорядженнями за час виконання завдань, ураження цілей, тобто за дні роботи, коли летять ракети, пояснює Рогаль.

30 000 грн платитимуть військовим, які працюють на фронті, але не беруть участі в боях, наприклад – на другій і третій лініях оборони. Також ця премія для тих, хто служить у прикордонних районах областей, де не ведуться бойові дії. Це стосується і тих, хто працює в матеріально-технічному забезпеченні.

Фото: facebook/72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Є ще у зміненому наказі і надбавка до 50 000 грн. Як пояснив Рогаль, ця сума для органів військового управління – і тимчасових, і постійних.

"Які військові матимуть право отримувати ці 50 000, буде затверджувати Головнокомандувач ЗСУ. Це також залежатиме від районів, тобто не обов'язково, щоб людина перебувала в районі бойових дій", – зазначив начальник управління.

Загалом, усі інші доплати, крім 100 000 грн, тепер залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань, кажуть у Міноборони.

Що буде з виплатами для поранених бійців

Як пояснив Олег Рогаль, під час безперервного лікування в стаціонарі зберігається виплата 100 000 грн. Зберігаються виплати і під час відпустки для лікування, каже Рогаль. Тривалість залежить від тяжкості поранення.

"Тяжкість поранення визначає військово-лікарська комісія. Залежно від висновку військовослужбовець матиме право отримувати або 100 000 грн, або 30 000 протягом відпустки після лікування", – пояснює чиновник.

Фото: EPA/UPG

Зберігаються виплати військовослужбовцями, у котрих уже закінчився стаціонар і вони зараз у відпустці.

Після стаціонару все залежить, куди направлять бійця: якщо він повертається у військову частину, яка входить у склад угруповань Сил оборони – отримуватиме 30 000 грн надбавки. Якщо в зону бойових дій – 100 000.

Якщо ж бійця переведуть у тил — він може втратити надбавку.

"Після виписки командир, у розпорядженні якого перебуває військовий, ухвалює рішення, куди його направити служити. Він може повернути його в ту саму військову частину, звідки той вибув, а може направити служити в зовсім інше місце. Тут сказати складно, усе залежить від командира. Якщо, наприклад, військового відправлять у якийсь навчальний центр інструктором, то він втратить надбавку. Там буде тільки грошове забезпечення", – каже Рогаль.

Він зазначає, що наказ тільки вийшов. Із Генштабом ще додатково з’ясовуватимуть, які підрозділи не потраплятимуть у категорії позбавлених 30 000 надбавки.

Прописуватимуть, каже Олег Рогаль, різні сценарії, тож іще мають бути додаткові роз’яснення.

"Найближчим часом ми будемо розробляти алгоритми для кожного конкретного випадку", – додав начальник управління.