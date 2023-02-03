​Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини пошкоджені будинки, завод і школа

Є загиблі і поранені, серед травмованих – п’ятирічний хлопчик.

Упродовж минулої доби російські загарбники 65 разів атакували населені пункти Херсонської області, внаслідок ворожих ударів загинули двоє і поранені дев’ятеро мирних жителів.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинули дві людини, поранення різного ступеня тяжкості дістали дев’ять жителів області”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед поранених є п’ятирічний хлопчик, дитину у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

Російська армія 65 разів атакувала населені пункти Херсонської області, завдаючи ударів з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Зокрема, Херсон був атакований 13 разів, снаряди влучили в суднобудівний завод, школу та житлові будинки.

Нагадаємо, окупанти обстріляли дитячий садочок на Херсонщині. Постраждалих немає.