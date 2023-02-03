​Офіцер Віндман і приватні донори США готують механіків з країн Заходу для ремонту військової техніки в Україні, – Politico

Вони планують знайти від 100 до 200 механіків, які приїдуть в Україну і розмістяться невеликими підрозділами біля лінії фронту.

Група колишніх військових офіцерів і приватних донорів збирає гроші, щоб відправити механіків із країн Заходу ближче до українських фронтів. Вони ремонтуватимуть пошкоджену в боях зброю та транспортні засоби, які надійшли в Україну.

Про це пише Politico.

Протягом останнього року офіцер Олександр Віндман спостерігав як приватний громадянин за повільним нарощуванням російської армії вздовж українських кордонів і, за його словами, був стурбований тим, чи зможе Київ підтримуватиме тривалий конфлікт. Олександр Віндман і його брат-близнюк Євген, також офіцер, народилися в Україні та емігрували до США в дитинстві.

Після вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року адміністрація Джо Байдена схвалила відправку в Україну сотень бойових машин Bradley, Strykers, Humvee, гаубиць і тепер танків Abrams. Але ці машини мають бути вивезені з України до Польщі чи інших країн НАТО для капітального ремонту, що коштує українським силам тижнів, поки вони очікують повернення своєї бронетехніки.

“У нас є всі види ресурсів, які надходять на склади та передові бази в основному в Польщі, а в Україні вони в основному самі”, – сказав Віндман. Це те, що він сподівається змінити найближчими тижнями, якщо вдасться знайти гроші, підтримку та механіків.

Наразі для дрібного ремонту та базового технічного обслуговування українські війська можуть викликати американських військових, які перебувають у Польщі, вони можуть проконсультувати українців щодо ремонту через захищений телефонний та відеозв’язок.

Але це не панацея від усіх проблем, пов’язаних із бойовими ушкодженнями та зносом техніки, оскільки гаубиці та транспортні засоби виявляються на межі своїх можливостей у важких боях. Надходить нове сучасніше військове обладнення перед, як очікується, ще однією весною і літом важких боїв і досвідчені майстри могли б допомогти зберегти це обладнення в бою.

Група Віндмана залучила достатньо приватного фінансування, щоб запустити пілотний проект у березні, і має певну підтримку від принаймні однієї компанії, яка відмовилася називати себе, але підтвердила Politico свою зацікавленість у доставці деталей і матеріалів в Україну для швидшого ремонту.

У їхніх планах знайти від 100 до 200 досвідчених контрактників, які приїдуть в Україну і розмістяться невеликими підрозділами біля лінії фронту. У рамках проєкту під назвою Trident Support ці підрядники, у свою чергу, навчатимуть українських військових, як лагодити техніку на ходу.

Адміністрація Байдена довго намагалася відмовити американців їхати в Україну, але подібні приватні зусилля все ще можливі за умови схвалення українського уряду. Існує також група з тисяч неамериканських механіків, кваліфікованих для роботи на обладнанні США та НАТО, яких можна залучити.

Присутність громадян США на місцях, які надають військову матеріально-технічну підтримку, ймовірно, стане новим подразником для Кремля, а будь-які поранення, загибель або захоплення американців російськими військами стануть проблемою для Білого дому, оскільки він працює, щоб зберегти підтримку Конгресу надання озброєння для України. Проте зростаюча кількість іноземного обладнання, яке надходить до України означає певні ризики, щоб підтримувати роботу цієї техніки.

“Є спосіб зробити це і забезпечити роботу американських підрядників або західних оборонних підрядників у країні. Ви можете зробити це за допомогою тих, кого ми називаємо “громадянами третіх країн”, якщо це не американці”, – сказав Віндман.

В Україні вже є кілька підрядників з Польщі і Чехії, які працюють з системами, наданими їхніми країнами, але цих механіків порівняно небагато, і вони працюють лише на короткий термін.

“Найбільші проблеми полягають у тому, що уряд США наразі дуже не бажає залучати оборонних підрядників на місцях”, – сказав Віндман. “Це означає, що люди отримують гроші за ремонт у Польщі, але це не задовольняє боєздатність українців. Тож це було б свого роду зміною політики”.

Нагадаємо, Олександр Віндман – офіцер армії США у відставці, ветеран війни в Іраку, Директор з європейських справ Ради національної безпеки США (2018-2020 рр.), член правління американської некомерційної організації Renew Democracy Initiative.

Він був одним з американських офіційних осіб, які були присутні під час телефонної розмови президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 25 липня 2019 року, під час якого президент США попросив президента України провести розслідування підприємницької діяльності в Україні Хантера Байдена, сина Джо Байдена, в той час момент кандидата у президенти США.