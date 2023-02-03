Резніков: "Танкова коаліція" нам потрібна для контрнаступу

Пріоритетом на полі бою залишається 155 мм артилерія та снаряди до неї.

Україна використовуватиме основні бойові танки для контрнаступу проти російських окупаційних військ.

Про це заявив міністр Олексій Резніков сказав на спільній пресконференції з віцепрем'єр-міністром - міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком у Києві, передає "Укрінформ".

"«Танкова коаліція» з основними танками країн НАТО нам потрібна для контрнаступу. Тобто ми будем використовувати їх як «сталевий кулак» для того, щоб пробивати їх лінію оборони тоді, коли ці корпуси будуть готові. Наш Генеральний штаб прийме рішення, в якому саме місці це робити", - сказав Резніков.

Він зазначив, що для стримування можливого нового російського наступу на півдні та сході ЗСУ задіють наявні ресурси, в першу чергу - 155-мм артилерію та інші засоби ураження.

"Тому ми сьогодні кажемо, що пріоритетом на полі бою залишається 155 мм артилерія та снаряди до неї", - наголосив міністр оборони.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що до "танкової коаліції" наразі вже входять 12 держав. Проте ще зарано називати всі країни коаліції та їхні практичні внески, адже деякі з них ще мають ухвалити формальні рішення.

У першій хвилі допомоги від союзників Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше говорив, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць.