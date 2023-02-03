В Одесі через аварію знеструмлено кілька районів

Електропостачання буде відновлено після завершення ремонтних робіт.

У зв'язку з масштабною аварією на підстанції НЕК "Укренерго" тимчасово знеструмлено Суворовський, Приморський та Малиновський райони Одеси та частину Одеського району.

Про це повідомляє "ДТЕК Одеські електромережі".

"Знеструмлені об'єкти критичної інфраструктури, промисловість і побутові клієнти", - йдеться в повідомленні.

Наразі енергетики "усувають аварію. Зазначаєтсья, що електропостачання буде відновлено після завершення робіт.

Причина аварії не називається.

Нагадаємо, наразі на Одещині - найскладніша ситуація з відсутністю електроенергії після влучання росіян в об’єкти критичної інфраструктури 26 січня.