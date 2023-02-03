Окупанти продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнаючи великих втрат в особовому складі та військовій техніці.

Авіація Сил оборони України протягом цієї доби завдала чотирьох ударів по районах зосередження росіян, та одного - по позиції ворожого зенітно-ракетного комплексу.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили два райони зосередження живої сили противника.

Рашисти протягом доби завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Барвінкове Харківської області, де є жертви серед цивільного населення. Також вороги здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Окупанти продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнаючи великих втрат в особовому складі та військовій техніці.

За інформацією командування, ситуація на фронті станом на 18.00 3 лютого така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час продовжуються обстріли військами РФ населених пунктів поблизу державного кордону. Під вогневий вплив потрапили райони населених пунктів Тимоновичі і Грем’яч Чернігівської області; Рожковичі, Товстодубове, Студенок, Старикове, Волфине і Миколаївка на Сумщині та Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ Харківської області;

наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час продовжуються обстріли військами РФ населених пунктів поблизу державного кордону. Під вогневий вплив потрапили райони населених пунктів Тимоновичі і Грем’яч Чернігівської області; Рожковичі, Товстодубове, Студенок, Старикове, Волфине і Миколаївка на Сумщині та Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ Харківської області; на Куп’янському ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони Дворічної, Западного, Голубівки, Куп’янська, Кислівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині;

ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони Дворічної, Западного, Голубівки, Куп’янська, Кислівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині; на Лиманському вогневого ураження зазнали Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва - Луганської;

вогневого ураження зазнали Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва - Луганської; на Бахмутському постраждали Спірне, Веселе, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське та Дружба Донецької області;

постраждали Спірне, Веселе, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське та Дружба Донецької області; на Авдіївському під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Георгіївка і Мар’їнка;

під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Георгіївка і Мар’їнка; на Новопавлівському танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Нескучне, Богоявленка та Вугледар;

танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Нескучне, Богоявленка та Вугледар; на Запорізькому та Херсонському під ворожий вогонь потрапили райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Новопіль і Времівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка і Мала Токмачка на Запоріжжі та Херсон, Качкарівка і Козацьке.

Нагадаємо, близько 4:30 ранку 3 лютого російські військові обстріляли Барвінкове Харківської області. Унаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули двоє братів 49 та 42 років.

Унаслідок нічних обстрілів у Херсоні горів торговий центр