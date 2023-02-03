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В уряді Німеччини підтвердили рішення відправити 88 танків Leopard 1 до України (оновлено)

Берлін схвалив плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву танки Leopard 1 після їх ремонту на загальну суму понад 100 мільйонів євро.

В уряді Німеччини підтвердили рішення відправити 88 танків Leopard 1 до України (оновлено)
Leopard 1
Фото: Wikipedia

В уряді Німеччини підтвердили рішення відправити 88 танків Leopard 1 до України. 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Федеральний уряд надав Україні ліцензію на експорт основних бойових танків Leopard 1. Це підтвердив офіційний представник уряду Штеффен Хебестрайт у п'ятницю.

ОНОВЛЕНО. У свою чергу, за даними Süddeutsche Zeitung, Берлін схвалив плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву танки Leopard 1 після їх ремонту на загальну суму понад 100 мільйонів євро.

Проблемою є те, що Leopard 1 більше не виробляються, а снаряди для них мають не такий калібр, як для новіших Leopard 2, на поставки яких очікує Україна. 

Раніше повідомлялось, що Берлін розмірковує над передачею Україні десятків танків Leopard 1 з промислових складів, але офіційний дозвіл ще не був наданий.

При цьому нещодавно було прийнято рішення, що Німеччина поставить Україні 14 бойових танків Leopard 2. Крім навчання українських екіпажів силами Бундесверу, пакет також включає логістику, боєприпаси та технічне обслуговування.

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