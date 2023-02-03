Парамедик і доброволиця Юлія Паєвська (Тайра) та волонтерка Дана Ярова презентували у Києві благодійний фонд "Мрія", який допомагає родинам полонених і загиблих захисників України.

На захід у Docker Pub завітали понад 100 гостей: громадські діячі, бізнесмени, українські виконавці, військові. Серед яких: речник головного управління розвідки Андрій Юсов, представники ЮНІСЕФ, письменник Сергій Жадан.

Вечір-знайомство розпочався із виступу засновниці фонду Юлії Паєвської.

"Ми займаємося питанням військовополених і цивільних бранців, а також тих, хто чекає їх вдома. Я знаю, як страждають родини і діти. Ще до офіційного запуску фонду ми розвозили подарунки діткам: дехто з них думав, що безпосередньо батьки передають подарунки їм з полону. Насправді так і є. Це наші спільні діти і ми тимчасово замінюємо батьків, які не можуть бути присутні особисто", - сказала вона.

Волонтерка Дана Ярова, яка з 2016 року працює із родинами полеглих захисників, представила ще один пріоритетний напрям діяльності фонду - допомога дітям загиблих героїв.

Дана Ярова

"Зараз щодня Україна втрачає найкращих своїх синів і доньок — це непоправна втрата для країни. Для нас зараз головне не втратити майбутнє їхніх дітей. Дітям полеглих воїнів потрібна лиш віра в них, підтримка, інвестиція в їхнє майбутнє і вони ще скажуть усьому світові своє слово в науці, в техніці, в мистецтві, в спорті, в усьому. Я розумію, що цей напрям колосальна щоденна праця, яка потребує багато людського і фінансового ресурсу. Але ми маємо стати тими, хто не допустить, щоб діти загиблих героїв відчули на собі всі тяжкості безбатьківщини, які відчули на собі діти Другої світової війни,", - зазначила Дана.

На вечір-знайомство із фондом "Мрія" завітали представники Головного управління розвідки. Із привітальним словом і подякою виступив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, речник ГУР Андрій Юсов. Він відзначив, що тема повернення з полону дуже важка. Наприклад, питання обмінів потребує тиші. Юсов додав, що є корисна публічність, як от створення подібних фундацій, нагадування суспільству і світу про необхідність захисту прав полонених, про повернення їх додому.

"Сьогодні всі українці і весь цивілізований світ має мрію: перемога України і справедлива відплата рашистам. Разом з тим сьогодні багато українських родин і дітей мають мрію: повернути свого батька, матір, брата, свою рідну людину з рашистської неволі. Тайра, як ніхто розуміє це. Тому діяльність фонду “Мрія” зараз дуже важлива. Часто держава може не встигати приділити увагу, тож важливу роль тут відіграють громадські ініціативи. Підтримка фонду “Мрія” - ваш внесок у нашу загальну мрію", - запевнив Юсов.

Андрій Юсов

Сцену з нагоди відкриття “запалювали” виступи рок-гурту "Жадан і Собаки" та львівського рок-гурту "Брати Гадюкіни". Виконавці системно підтримують діяльність фонду і допомагають втілювати мрії дітей полонених і загиблих воїнів.

Фото: Ольга Сошенко "Жадан і Собаки"

Під час вечора-знайомства з “Мрією” відбувся благодійний аукціон. Лотами були представлені: марка "Русский воєнний корабль — іди ..." у звичайному і металевому вигляді, футболка і календар з автографом Валерія Залужного, а також багато цікавих “воєнних” сувенірів.

Найдорожчий лот придбали за 2 тисячі доларів. Футболку бренду POHUY для поранених бійців із автографом ветерана і молодого політика Юрія Гудименка та Головнокомандувача ЗСУ Залужного придбав меценат, керуючий партнер "Otgers Berndson Ukraine" Олександр Комліченко.

Фото: Ольга Сошенко

Спеціальними гостями вечора були меценати - представники українського бізнесу, які попри суворі умови та випробування продовжують підтримувати не тільки економіку України, а й суспільно-важливі справи. Саме завдяки їх системній допомозі й донатам, фонд має можливість підтримувати родини полонених і дітей загиблих героїв, втілювати мрії, відправляти на навчання закордон, організовувати лікування і бути постійною опорою для тих, хто цього сьогодні найбільше потребує.

Фонд прозвітував про діяльність протягом двох місяців офіційного існування. До публічного запуску команді вдалося відвідати понад 200 сімей полонених в різних куточках України із різдвяними подарунками. Юлія Паєвська особисто спілкувалася із матерями і дружинами полонених, щоб їхня надія не згасала і вони постійно відчували, що їх підтримують і не залишають сам на сам з їх очікуванням. А в січні фонд "Мрія" приєднався до проекту "Тепло на Різдво" і разом з генераторами, які закупив Благодійний фонд "Подільська громада" передали тонну палива для жителів деокупованих територій Херсонщини.