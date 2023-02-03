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На Луганщині загинув переможець Кубка України з бодибілдингу Дмитро Підопригора

Спортсмен потрапив під мінометний обстріл росіян.

Поблизу населеного пункту Білогорівка у Луганській області загинув воїн ЗСУ, спортсмен і тренер Дмитро Підопригора. Підрозділ Дмитра потрапив під мінометний обстріл російських загарбників.

Про це повідомляє у Facebook Національна Федерація бодібілдингу України.

Дмитро був майстром спорту з бодибілдингу. У 2021 році став переможцем Кубка України з бодибілдингу та фітнесу. Був володарем Відкритого Кубка Полтавської області.

Фото: Національна Федерація бодібілдингу України

Дмитро Підопригора був неодноразовим призером чемпіонатів України, на змаганнях Дмитро представляв місто Харків.

Національна Федерація бодибілдингу України висловила щирі співчуття родині загиблого спортсмена.

"У мирному житті ми всі знали Дмитра Підoпригору як позитивну, життєрадісну людину, гарного сім’янина, успішного спортсмена і тренера. Родина ФББУ висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дмитра Підопригори. Дмитро назавжди залишиться в наших серцях як герой, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові попрощалися з американським добровольцем, який загинув захищаючи Україну. 

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