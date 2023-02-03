В окупованому Енергодарі підірвали автомобіль колаборанта Кузьміна, він загинув (оновлено)

У п’ятницю 3 лютого близько 7 ранку в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області в повітря злетіло авто колаборанта.

Про це повідомляє у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

“За попередніми даними авто належало колишньому співробітнику правоохоронних органів, який з приходом “русского міра” пішов прислуговувати окупантам”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Федорова, ймовірно спрацював вибуховий пристрій.

Фото: Бердянськ сьогодні

Оновлено. За інформацією Бердянської міської ради, у Енергодарі підірвали колаборанта Євгена Кузьміна. До окупації він працював українським правоохоронцем, а потім перейшов на бік ворога.

"Внаслідок вибуху колаборант загинув, пошкодило сусідню автівку та вибило всі вікна у сусідній будівлі", – зазначили в міській раді.

Нагадаємо, у грудні в окупованому Скадовську підірвали авто колаборанта Віталія Булюка.