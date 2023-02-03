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Влада Брянської області РФ заявила про нанесення ракетного удару по регіону

Постраждалих немає.

Влада Брянської області РФ заявила про нанесення ракетного удару по регіону
Ілюстративне фото
Фото: скрін

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про те, що зранку 3 лютого був нанесений ракетний удар по регіону. 

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, удар був нанесений о п’ятій ранку за місцевим часом по території Стародубського муніципального округу. Атака була відбита системою ППО – було збито чотири ракети, уточнив губернатор.

Постраждалих і руйнувань немає.

 

Нагадаємо, російський вертоліт Мі-8, який входить до системи Управління справами президента Росії, зазнав аварії в московському аеропорту Внуково.

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