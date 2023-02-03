Влада Брянської області РФ заявила про нанесення ракетного удару по регіону

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про те, що зранку 3 лютого був нанесений ракетний удар по регіону.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За його словами, удар був нанесений о п’ятій ранку за місцевим часом по території Стародубського муніципального округу. Атака була відбита системою ППО – було збито чотири ракети, уточнив губернатор.
Постраждалих і руйнувань немає.
Нагадаємо, російський вертоліт Мі-8, який входить до системи Управління справами президента Росії, зазнав аварії в московському аеропорту Внуково.