У Швейцарії політики розглядають низку шляхів можливого реекспорту зброї до України

Один з варіантів обговорять вже сьогодні.

Швейцарські законодавці переосмислюють політку нейтраліту на тлі триваючої війни в Україні і розглядають шляхи можливого реекспорту зброї.

Про це пише Politico.

У Берні надсилання зброї залежить не лише від політичного рішення згори, а й від юридичних питань і світського зобов’язання до нейтралітету.

“Нейтралітет маленької країни, оточеної великими державами, вписаний в історію Швейцарії: гірська країна була нейтральною протягом майже п'яти століть, а з 1815 визнана в міжнародному праві державою, що не приєдналася”, – зазначає видання.

Міжнародне право зобов’язує нейтральні держави однаково ставитися до всіх сторін конфлікту. Оскільки Швейцарія приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії, які включають заборону на торгівлю зброєю, вона повинна була зробити те саме щодо України.

Відповідно до своєї нинішньої правової бази Швейцарія не може безпосередньо постачати зброю країнам, що воюють, а також не має права на реекспорт. Тому швейцарський уряд має напряму схвалити будь-яке постачання зброї в Україну і наразі політики всього спектру розглядають саме цей варіант.

Серед тих, хто наполягає на змінах – ліберальний політик Тьєррі Буркарт, пропозиція якого про вивільнення експорту зброї обговорюватиметься у п'ятницю. “Ми нейтральні і залишимося такими, але в поточній ситуації ми фактично заважаємо нашим західним партнерам підтримувати Україну”, – сказав він Politico.

Щоб вирішити цю проблему, Буркарт, який очолює ліберальну Вільно-демократичну партію, у червні 2022 року висунув пропозицію на національному рівні. Вона дозволить експортувати зброю в Україну через “країни, які розділяють швейцарські цінності” без спеціального дозволу уряду.

У п’ятницю комітет з безпеки Державної ради обговорить ініціативу Буркарта, яка може отримати підтримку в усіх партій.

Консерватор Вернер Зальцманн, президент комітету, заявив, що погодиться на ініціативу за умови виконання низки умов. “Закон про нейтралітет диктує, що наші матеріали не можуть бути доставлені безпосередньо до воюючих країн”, – підкреслив він, повторюючи мантру з правової бази країни.

Тому Зальцман пропонує внести поправки до закону, що дозволяють реекспорт через п'ять років після того, як зброя була доставлена до союзних країн. Але п'ять років – це вічність під час війни, а європейські країни хочуть дати зброю Україну зараз, підкреслює Politico.

Ще один можливий варіант вирішення проблеми – в окремій заяві уряд Швейцарії може скасувати пункти, які забороняють реекспорт в угодах з третіми країнами, якщо зброя буде відправлена в зону конфлікту, яку Генеральна Асамблея ООН засудила як таку, що порушує міжнародне право. Це стосується війни Росії в Україні. Але такі пропозиції можуть бути прийняті лише після закінчення шестимісячного терміну референдуму.

Окрім того, депутати пропонують внести зміни до законодавства, дозволивши реекспорт в Україну зброї швейцарського виробництва, якщо це “пов’язано з російсько-українською війною”. Якщо її схвалять обидві палати, ця ініціатива може набути чинності негайно, хоча й з обмеженням у часі до кінця 2025 року.

Раніше українські чиновники раніше закликали уряд Швейцарії переглянути свою позицію щодо зброї, зокрема мер Києва Віталій Кличко. Берн заблокував постачання зброї та боєприпасів в Україну з кількох європейських країн, що призвело до серйозних проблем.

Німеччина була однією з перших, хто отримав відмову від Швейцарії, коли Берн не дозволив відправку боєприпасів швейцарського виробництва, що містяться на складах ФРН, оскільки Берлін готував свою першу партію мобільних зенітних систем Gepard.

Але німці не можуть купувати боєприпаси будь-де, зазначає дослідник із Цюріхського університету Ніклас Мазур. “Йдеться про зенітну установку 35 мм Oerlikon, яка більше ніде в Європі не виробляється”, – сказав він.

Запит Іспанії, яка хоче відправити дві гармати Oerlikon до України, перебуває на розгляді, і представник Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань заявив, що він навряд чи буде задоволений.