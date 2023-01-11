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Швейцарія накладає вето на постачання військових матеріалів в Україну, - міністерка оборони Іспанії

Без цього дозволу Іспанія не може передати Україні деякі види допомоги.

Швейцарія накладає вето на постачання військових матеріалів в Україну, - міністерка оборони Іспанії
Маргарита Роблес під час візиту до Одеси
Фото: EPA/UPG

На зустрічі з послами міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес наголосила, що Швейцарія не надає дозвіл на передачу Україні певної військової допомоги.

Про це повідомляє видання Europa Press.

“Ми розуміємо, поважаємо та приймаємо нейтралітет, але для матеріалу нам потрібен певний дозвіл від Швейцарії, якого вона нам наразі не надає”, - заявила Роблес. 

Вона додала, що міністерство оборони звернеться до посольства країни з проханням про допомогу в отриманні дозволу на передачу допомоги Україні.

Роблес нагадала, що Іспанія продовжує допомагати Україні - зокрема, незабаром до країни прибудуть ще 200 військових з України для проходження навчання в Севільї та Толедо.

"Сьогодні ракета може прилетіти з Москви в Мадрид", - попередила Роблес, і наголосила, що інвестиції в оборону - це “інвестиції в мир, свободу та демократичні цінності”.

Нагадаємо, раніше Маргарита Роблес повідомляла, що її країна зможе навчати близько 2400 українських солдатів.

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