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Наступного тижня українці почнуть навчання на комплексах Patriot у США, - ЗМІ

На навчання до США приїдуть від 90 до 100 українських військових.

Наступного тижня українці почнуть навчання на комплексах Patriot у США, - ЗМІ
ЗРК Patriot
Фото: armyinform.com.ua

Українські війська наступного тижня мають розпочати навчання на ракетному комплексі Patriot на території США.

Про це повідомляє CNN.

“Навчальна програма проходитиме у Форт-Сіллі в Оклахомі, де США проводять власні тренування з експлуатації та обслуговування передової системи ППО”, - йдеться у повідомленні.

Пізніше речник Пентагону Пет Райдер повідомив, що від 90 до 100 українських солдатів прибудуть до Оклахоми для навчання на комплексах Patriot вже наступного тижня. 

Саме стільки військових треба на обслуговування батареї Patriot, до складу якої входять обладнання для генерації електроенергії, комп’ютери, систему керування бойовими діями та до восьми пускових установок.

Він не вказав, скільки точно триватиме навчання, зазначивши лише, що воно триватиме “кілька місяців”. Зазвичай американці вчаться роботі з системою до року.

Нагадаємо, що уряд Німеччини схвалив передачу Україні батареї ППО Patriot. Таким чином Німеччина приєднується до Сполучених Штатів Америки, які раніше повідомили про надання України ППО Patriot.

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