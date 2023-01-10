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У США евакуювали тисячі мешканців через повінь і рекордні дощі

Рятувальники шукають пʼятирічну дитину, яку віднесло потоком води. 

У США евакуювали тисячі мешканців через повінь і рекордні дощі
Фото: CNN

Тисячі мешканців Каліфорнії евакуювалися через сильні шторми, зсуви та повені. Влада штату повідомила, що пʼятирічного хлопчика віднесло потоком води, пише Washington Post.

Тисячам жителів Монтесіто було наказано евакуюватися в понеділок через сильний дощ. Близько півфута (15 см) дощу випало в сусідній Санта-Барбарі до вечора понеділка та майже 13 дюймів на перевалі Сан-Маркос у горах на північному сході.

"Наскільки нам відомо, це історичний рекорд кількості дощу в цьому місці", – сказав на пресконференції Ерік Болдт, метеоролог офісу метеорологічної служби в Лос-Анджелесі.

За словами представника офісу шерифа округу Сан-Луїс-Обіспо Тоні Сіполла, хлопчик і його мати їхали до школи близько 8 ранку, коли вода на дорозі знесла машину в сусідній струмок.

"Обидва або вистрибнули, або вийшли з транспортного засобу, і їх обох віднесло в течію", – сказав Сіполла. 

За його словами, сусідам вдалося врятувати матір, але хлопчика потягнуло вниз за течією до річки Салінас. Підводно-пошукова група міліції шукала хлопчика сім годин, але близько 15 год. вони припинили пошуки, тому що це стало надто небезпечним для дайвінг-групи, сказав Сіполла. За його словами, поліція сподівається на зміну погоди, щоб відновити пошуки.

Повені спостерігалися в США і влітку. У кінці липня через повінь у Кентуккі загинули не менше восьми людей. 

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