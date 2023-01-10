Естонія готується до конфіскації заморожених російських активів, – ЗМІ

Естонія розпочала підготовку до конфіскації заморожених російських активів.

Про це повідомило Радіо Свобода з посиланням на агентство Bloomberg.

Представник МЗС Естонії Міхкель Тамм повідомив, що юридичний план вилучення активів уряд країни підготує вже у січні.

Загалом в Естонії після початку російського вторгнення було заморожено російських активів на суму трохи менше ніж 20 мільйонів євро. Гроші передадуть Україні.

Зазначимо, аналогічні плани та механізми на рівні ЄС лише обговорюються.

У ЄС заморожено 300 мільярдів євро активів ЦБ РФ і 19 млрд євро активів приватних осіб. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн восени 2022 року запропонувала створити із цих грошей спеціальний фонд для компенсації Україні збитків, завданих російською агресією.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Канади Мелоні Джолі висловила сподівання, що поліція і суди невдовзі зможуть продати заарештовані російські активи, аби передати кошти на користь України.