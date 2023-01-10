Росія перекинула на штурм Соледара найпрофесійніші загони "вагнерівців", але зазнала втрат, – Сирський
Росія перекинула на штурм Соледара найпрофесійніші загони "вагнерівців", але зазнала втрат, – Сирський
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
​Формула перемоги. Де лендліз?
​Формула перемоги. Де лендліз?
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Ворог завдав ракетного удару по ринку селища Шевченкове на Харківщині, є загиблі і поранені (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по ринку селища Шевченкове на Харківщині, є загиблі і поранені (оновлено)
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
ГоловнаСвіт

Естонія готується до конфіскації заморожених російських активів, – ЗМІ

Уряд країни підготує відповідний план у січні.

Естонія готується до конфіскації заморожених російських активів, – ЗМІ

Естонія розпочала підготовку до конфіскації заморожених російських активів.

Про це повідомило Радіо Свобода з посиланням на агентство Bloomberg.

Представник МЗС Естонії Міхкель Тамм повідомив, що юридичний план вилучення активів уряд країни підготує вже у січні. 

Загалом в Естонії після початку російського вторгнення було заморожено російських активів на суму трохи менше ніж 20 мільйонів євро. Гроші передадуть Україні.

Зазначимо, аналогічні плани та механізми на рівні ЄС лише обговорюються. 

У ЄС заморожено 300 мільярдів євро активів ЦБ РФ і 19 млрд євро активів приватних осіб. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн восени 2022 року запропонувала створити із цих грошей спеціальний фонд для компенсації Україні збитків, завданих російською агресією.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Канади Мелоні Джолі висловила сподівання, що поліція і суди невдовзі зможуть продати заарештовані російські активи, аби передати кошти на користь України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також