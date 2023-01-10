Прем’єр-міністр Японії планує обговорити питання України під час зустрічей з лідерами країн G7

Голову уряду Японії цікавить також питання продовольчої безпеки через російську агресію проти України.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вітає новопризначеного посла США Рама Емануеля під час зустрічі в резиденції в Токіо, 4 люто

Під час зустрічей з лідерами країн G7 прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда планує обговорити питання України. Своє турне, котре триватиме тиждень, голова уряду Японії розпочав сьогодні із Франції.

Про це повідомив Голос Америки.

Цього тижня Кішіда планує також відвідати Італію, Великобританію, Канаду та США, лідери котрих візьмуть участь у саміті G7 у Хіросімі 19-21 травня. Ситуація в Україні буде одним із ключових питань на цьому саміті.

Кішіда заявив, що сподівається обговорити “суворе середовище безпеки, включаючи вторгнення Росії в Україну” та інші питання.

Також під час зустрічі із президентом США Байденом Кішіда обговорить, серед іншого, війну Росії проти України.

Японське видання The Japan Times зазначає, що Кішіда висловив готовність представити своє бачення світу без ядерної зброї на зустрічі G7, з побоюваннями, що Росія може використовувати ядерну бомбу у війні проти України.

Крім того, очікується, що на саміті в Хіросімі лідери G7 обміняються думками про те, як подолати глобальне підвищення цін на продукти харчування та енергоносії, спричинене вторгненням Росії в Україну.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда отримав запрошення відвідати Україну.