За зверненням проросійських депутатів Конституційний суд Болгарії перевірить закон про військову допомогу Україні

Ці депутати вимагають визнати неконституційним рішення парламенту від 9 грудня про надання військової та військово-технічної допомоги нашій державі.

У Болгарії суд перевірить на конституційність закон про надання військової та військово-технічної допомоги Україні, повідомляє "Європейська правда".

З цього приводу до Конституційного суду звернулися 50 депутатів від проросійських політсил "Відродження" та "Болгарська соціалістична партія".

Народні обранці вимагають, аби суд визнав неконституційним рішення парламенту про надання військової та військово-технічної допомоги нашій державі.

За інформацією болгарських ЗМІ, доповідачем у справі буде суддя Янакі Стойлов. Він багато років був депутатом Болгарської соціалістичної партій і донині тісно пов'язаний із нею.

Як зазначив президент Болгарії Румен Радев, його вето на згаданий закон не може змінювати тексти вже укладеного міжнародного договору, а звернення до Конституційного суду після ратифікації такого договору неможливе.

Нагадаємо, парламент Болгарії ухвалив рішення надати Україні військову та військово-технічну допомогу. Під час першого голосування за виділення допомоги проголосували 176 депутатів, під час другого –175. Проти виступили 49 народних обранців, а один утримався.

Згодом міністр економіки та промисловості Болгарії Нікола Стоянов оголосив, що у межах військової допомоги Київ отримає від Софії "стрілецьку зброю та деякі боєприпаси".