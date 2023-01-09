Швеція збирається передати Україні 155-міліметрові артсистеми Archer

Стокгольм вже певний час розглядає це питання.

Швеція має намір передати Україні самохідні 155-міліметрові артилерійські установки Archer.

Про це повідомляє Oruzjeonline.

Як зазначив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, Стокгольм вже певний час розглядає це питання.

Військові аналітики припускають, що Україна отримає 12 одиниць шведської артилерійської системи Archer. Таку ж цифру оприлюднило Міністерство оборони Швеції в жовтні 2022 року.

Після отримання зброї українські захисники мають пройти навчання.

Зазначається, що гаубиці Archer суттєво підвищать бойовий потенціал і боєздатність ЗСУ.

Дальність стрільби артилерійської системи становить 30 - 40 кілометрів. Якщо Archer стріляє снарядами екскалібур, то самохідна гаубиця досягне 50 км.

Нагадаємо, раніше Швеція виділила 1 млрд крон на військову і цивільну підтримку України. Сума військової і цивільної допомоги рівна – 46,75 млн доларів (500 млн крон).

Голова МЗС Дмитро Кулеба подякував країні за допомогу і зазначив, що Україна хотіла б отримати від Швеції гаубиці Archer, зенітно-ракетні комплекси RBS-70 та більше снарядів для артилерійських систем.