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Швеція виділила ще $46,7 млн для оборони України

Стільки ж виділили на цивільну підтримку. 

Швеція виділила ще $46,7 млн для оборони України
Магдалена Андерссон
Фото: Telegram/Олексій Кулеба

Швеція виділила 1 млрд крон на військову і цивільну підтримку України. Про це повідомила премʼєр-міністерка Магдалена Андерссон, пише Reuters. Відповідне повідомлення вона зробила після зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Сума військової і цивільної допомоги рівна – $46,75 млн (500 млн крон). 

Деталей про зміст військового пакету не розголошують, але Андерссон зазначила, що він подібний до тих, які країна вже виділяла раніше. Минула допомога складалась, зокрема, з протитанкових засобів, обладнання для розмінування та засобів персонального захисту. 

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки триватиме війна", – запевнила очільниця уряду Швеції. 

Цивільна частина допомоги включатиме закупівлю української пшениці – Швеція передасть її країнам, які мають нестачу продовольства. 

Нагадаємо, Швеція, крім оборонної підтримки, здійснила два перерахування коштів на потреби ЗСУ: в розмірі 500 млн крон у березні та в 577,7 млн крон у липні. У червні шведи виділили українцям військової допомоги на $49 млн. 

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