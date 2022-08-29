Швеція виділила ще $46,7 млн для оборони України

Швеція виділила 1 млрд крон на військову і цивільну підтримку України. Про це повідомила премʼєр-міністерка Магдалена Андерссон, пише Reuters. Відповідне повідомлення вона зробила після зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Сума військової і цивільної допомоги рівна – $46,75 млн (500 млн крон).

Деталей про зміст військового пакету не розголошують, але Андерссон зазначила, що він подібний до тих, які країна вже виділяла раніше. Минула допомога складалась, зокрема, з протитанкових засобів, обладнання для розмінування та засобів персонального захисту.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки триватиме війна", – запевнила очільниця уряду Швеції.

Цивільна частина допомоги включатиме закупівлю української пшениці – Швеція передасть її країнам, які мають нестачу продовольства.

Нагадаємо, Швеція, крім оборонної підтримки, здійснила два перерахування коштів на потреби ЗСУ: в розмірі 500 млн крон у березні та в 577,7 млн крон у липні. У червні шведи виділили українцям військової допомоги на $49 млн.