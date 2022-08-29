Зіткнення відбулися між силами підтримуваного ООН уряду та між парламентом, що розташований на сході країни і повʼязаний з екссоратником Каддафі.

Унаслідок боїв у столиці Лівії Триполі загинули 32 людини, поранень зазнали 159. Сутички в місті тривали всю суботу. Сили, повʼязані з підтримуваною парламентом адміністрацією Фатхі Башагі, не змогли взяти під контроль столицю та повалити уряд Абдель Хаміда Дбейби, пише Reuters.

У ході суботніх сутичок деякі будівлі зазнали руйнувань, авто спалені. У неділю робітники почали прибирати відстріляні гільзи з вулиць, а повʼязані з Дбейбою сили оточили свої бази.

Зіткнення спалахнуло й згасло раптово. Ворогуючі сторони звинувачують у розвʼязанні конфлікту один одного.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Після повалення влади автократа Муаммара Каддафі у 2011 році Лівія фактично не жила в мирі. За владу борються дві сторони: Абдель Хамід Дбейба та його розташований в Триполі уряд національної згоди, який отримав визнання ООН, і їхні опоненти – Палата представників та обраний нею премʼєр-міністр Фаті Башагі, який підтримують війська екссоратника Муамара Каддафі. Парламент розташовується на сході Лівії і контролює більшість нафтових родовищ.

Східна фракція, яка підтримала Башагу, зокрема спікер парламенту Агіл Салех та командувач Лівійської національної армії Халіф Хатіф, не дають ознак згоди на договір з Дбейбою. Вони заявили, що уряд Дбейби перевищив свій термін.

Національні вибори, проведення яких планувалося на минулий рік, були скасовані через суперечки про правила голосування.

На боці уряду в Триполі, за даними Deutsche Welle виступають ООН, Туреччина та Катар, адміністрацію на сході підтримують Росія, Єгипет та Об’єднані Арабські Емірати.