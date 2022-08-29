Треба зупинити ядерні реактори на Запорізькій АЕС задля безпеки, - Білий дім

"Контрольоване відключення ядерних реакторів ЗАЕС буде найбільш безпечним і найменш ризикованим варіантом дій в короткостроковій перспективі", - заявив Джон Кірбі.

Задля безпеки слід зупинити ядерні реактори на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на слова речника Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.

Кірбі підкреслив, що США підтримують місію Міжнародного агентства з атомної енергії. Він також закликав Росію забезпечити безперешкодний і безпечний доступ іноземній делегації.

Речник також додав, що на думку США РФ має погодитися на створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС.

"І продовжуємо вважати, що контрольоване відключення ядерних реакторів ЗАЕС буде найбільш безпечним і найменш ризикованим варіантом дій в короткостроковій перспективі", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, делегація міжнародних експертів вже вирушила із Відня і сьогодні має прибути до Києва. Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями.

За даними української розвідки, наприкінці липня російські окупанти перевірили можливість підключення Запорізької АЕС до енергомережі Росії.