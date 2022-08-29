В МЗС розповіли про завдання місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

До складу місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка на запрошення України відвідає Запорізьку АЕС, увійшли 14 міжнародних експертів.

Про це повідомив у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

Згідно з повідомленням, очолює місію генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Делегація міжнародних експертів вже вирушила із Відня і сьогодні має прибути до Києва. Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями.

Місія МАГАТЕ сфокусується на трьох завданнях:

Фізичний захист

Ядерна безпека

Гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

“Позиція України чітка: окупація Запорізької АЕС зі сторони російських військ та завезення на її територію великої кількості військової техніки і боєприпасів в порушення всіх міжнародних правил наражають атомну станцію на екстремальну небезпеку, зокрема провокування ядерного інциденту”, – наголосив Ніколенко.

Він нагадав слова Дмитра Кулеби: “Росія має негайно демілітаризувати об‘єкт, вивести військові підрозділи, техніку та працівників Росатому і повернути контроль над ЗАЕС уряду України”.

Україна розраховує, що МАГАТЕ відіграє важливу роль в досягненні цієї мети.

Нагадаємо, зранку Рафаель Гроссі повідомив про те, що місія МАГАТЕ для підтримки та допомоги Запорізької атомної електростанції уже їде до України.