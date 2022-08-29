Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
У результаті сходження вантажних вагонів на Львівській залізниці очікується затримка низки поїздів, - Укрзалізниця (уточнено)
У результаті сходження вантажних вагонів на Львівській залізниці очікується затримка низки поїздів, - Укрзалізниця (уточнено)
Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

В МЗС розповіли про завдання місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Експерти МАГАТЕ почнуть роботу на ЗАЕС найближчими днями.

В МЗС розповіли про завдання місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
Фото: https://twitter.com/rafaelmgrossi

До складу місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка на запрошення України відвідає Запорізьку АЕС, увійшли 14 міжнародних експертів.

Про це повідомив у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

Згідно з повідомленням, очолює місію генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Делегація міжнародних експертів вже вирушила із Відня і сьогодні має прибути до Києва. Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями.

Місія МАГАТЕ сфокусується на трьох завданнях:

  • Фізичний захист
  • Ядерна безпека
  • Гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

“Позиція України чітка: окупація Запорізької АЕС зі сторони російських військ та завезення на її територію великої кількості військової техніки і боєприпасів в порушення всіх міжнародних правил наражають атомну станцію на екстремальну небезпеку, зокрема провокування ядерного інциденту”, – наголосив Ніколенко.

Він нагадав слова Дмитра Кулеби: “Росія має негайно демілітаризувати об‘єкт, вивести військові підрозділи, техніку та працівників Росатому і повернути контроль над ЗАЕС уряду України”.

Україна розраховує, що МАГАТЕ відіграє важливу роль в досягненні цієї мети.

 

Нагадаємо, зранку Рафаель Гроссі повідомив про те, що місія МАГАТЕ для підтримки та допомоги Запорізької атомної електростанції уже їде до України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також