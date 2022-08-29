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​Генсек Міжнародної морської організації відвідав Одеський порт

З українською стороною обговорили розширення "зернової ініціативи" і на інші категорії українського експорту.

​Генсек Міжнародної морської організації відвідав Одеський порт
Фото: Міністерство інфраструктури України

Генеральний секретар Міжнародної морської організації Кітак Лім відвідав 29 серпня Одеський порт.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства інфраструктури.

Генсек зустрівся з очільником міністерства Олександром Кубраковим, командувачем ВМС ЗСУ Олексієм Неїжпапою, а також керівником Одеської ОВА Максимом Марченком.

Фото: Міністерство інфраструктури України

Під час зустрічі сторони обговорили можливість розширення українського експорту новими категоріями в рамках "зернової ініціативи". Також мова йшла про мінування Росією водних шляхів, роботу Дунайського портового кластера, збитки, завдані окупантами портовій інфраструктурі України (а це понад 600 млн грн) і запровадження екологічних стандартів роботи портів.

Як зазначили в Мінінфраструктури, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну більш ніж десяток комерційних суден під різними прапорами потрапили під ракетний обстріл, в результаті чого загинуло щонайменше два моряки.

Еітак Лім під час зустрічі підтримав ідею розширення "зернової ініціативи", оскільки, за його словами, це сприятиме не лише розвитку економіки України, а й стабілізації ситуації на міжнародних ринках. 

Міжнародна морська організація також продовжила кваліфікаційні документи для українських моряків до кінця цього року. До того ж вона розглядає можливість продовження їхньої дії ще на пів року.

Нагадаємо, нещодавно відвідав Одесу генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, щоб ознайомитись із ситуацією в місті та морському порту, звідки "зерновим коридором" виходять каравани суден із продовольством.

Наразі з українських портів вдалося експортувати 375 тис. тонн зерна.

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