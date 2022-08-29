У результаті сходження вантажних вагонів на Львівській залізниці очікується затримка низки поїздів, - Укрзалізниця (уточнено)
У результаті сходження вантажних вагонів на Львівській залізниці очікується затримка низки поїздів, - Укрзалізниця (уточнено)
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
Українські десантники показали свій черговий трофей
Українські десантники показали свій черговий трофей
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
ГоловнаСуспільствоВійна

Хлань заявив про смерть нардепа-колаборанта Ковальова

Поруч із тілом лежала рушниця. 

Хлань заявив про смерть нардепа-колаборанта Ковальова
Ковальов під час передвиборної кампанії
Фото: Олексій Ковальов / Facebook

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив про загибель народного-депутата Олексія Ковальова в тимчасово окупованій Херсонській області, де він перебував від початку повномасштабного вторгнення Росії. 

У фейсбук він повідомив, що також поранено його дівчину, вона в лікарні. 

"Його тіло знайшли вдома в Голій Пристані. Поруч лежала рушниця, зареєстрована на самого Ковальова. Хто стріляв – поки невідомо", – написав він.

За словами Хланя, тіло Ковальова зараз лежить у Будинку людей похилого віку.

Перший заступник голови облради Юрій Соболевський у коментарі "Суспільному" також повідомив попередні дані про мерть Ковальова. 

"Попередньо можу сказати, що скоріше за все ця інформація відповідає дійсності. Те, що відомо уже зараз, дозволяє зробити такий висновок", – сказав Соболевський.

Дані про загибель Ковальова вчора почали поширювати окупаційні медіа. 

Нагадаємо, з 12 березня нардеп постійно перебував на тимчасово окупованій території. А 8 червня 2022 року Ковальов на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України.

Ковальову оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору).

Йому загрожувало покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

До парламенту він обирався від "Слуги народу", але його виключили після того, як його співпраця з ворогом стала очевидною. У червні в Херсоні вибухнуло авто Ковальова, однак він вижив. 

Майно Ковальова було заарештовано, зокрема "4 канал". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також