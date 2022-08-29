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Кім закликав не піддаватися на можливі російські провокації щодо змін на херсонському напрямку

Голова Миколаївської ОВА зазначив, що все буде видно з військових новин. 

Кім закликав не піддаватися на можливі російські провокації щодо змін на херсонському напрямку

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав не піддаватися на російські провокації, що можуть виникнути в інформаційному полі у звʼязку зі змінами на херсонському напрямку.

Про це він сказав у відеозвернення 29 серпня. 

"На що хочу звернути увагу саме зараз: певні зміни, напевно, будуть відбуватися, і наше з вами завдання не піддаватися на провокації, ви зараз все будете бачити з військових новин, сподіваюся", – заявив він у відео.

В дописі Кім уточнив, що зміни стосуються херсонського напрямку. 

Нагадаємо, сили оборони України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні держави. Сьогодні вдень оперативне угруповання військ "Каховка" оприлюднило інформацію про те, що задіяні у повномасштабній війні проти України бойовики з Донеччини втікли зі своїх позицій у Херсонській області. Разом з ними втекли десатники РФ. Військові оприлюднили відео, де окупант заявив, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони в Херсонській області. 

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