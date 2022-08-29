Миколаїв залишився без води через аварію

Скоріш за все, на ремонт знадобиться кілька днів.

Через аварію на водозаборі з Дніпро-Бузького лиману припиняється водопостачання в місто Миколаїв.

Про це повідомляє "Миколаївводоканал" у фейсбуці.

"Увага! В місті припиняється водопостачання! На водозаборі з Дніпро-Бузького лиману сталася аварія, а тому в місто подаватися вода взагалі не буде", - йдеться в повідомленні.

Наразі комунальники не можуть точно сказати, скільки часу знадобиться для проведення ремонтних робіт.

"Зараз з цим питанням визначаються фахівці МКП "Миколаївводоканал". Скоріш за все, на ремонт знадобиться не один день. Запевняємо, що аварія сталася не в результаті бойових дій, а тому зробимо все можливе, щоб якомога швидше відновити водопостачання. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 серпня в Житомирі через аварію на трансформаторній підстанції було призупинено водопостачання.