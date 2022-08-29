Сьогодні відзначають День пам'яті захисників України

Президент Зеленський наголосив, що наша перемога стане найкращим ушануванням пам'яті всіх, хто загинув на війні проти Росії.

Сьогодні, 29 серпня, в Україн відзначається День пам'яті Захисників України, загиблих за незалежність і свободу нашої країни.

Про це повідомляє пресслужба президента Володимира Зеленського.

"Сьогодні – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Наш народ ніколи не забуде кожного й кожну, хто бореться за Україну, хто віддав за неї своє життя. І наша пам'ять – це не все, що в нас є. Наша незалежність, яку ми збережемо й передамо нашим дітям і онукам, наша перемога, яка обов'язково буде, стануть найкращим ушануванням пам'яті всіх, хто загинув у цій війні. Герої живуть вічно!" – написав президент у телеграм-каналі.

Нагадаємо, 29 серпня 2014 року в Іловайському котлі загинули, зникли безвісти або були поранені близько тисячі українських військових.

Із 2016 року 29 серпня на Михайлівській площі в Києві проводять акцію пам'яті про загиблих в Іловайській трагедії.