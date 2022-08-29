ЗСУ вже знищили 47 100 російських загарбників

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 47 100 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили 350 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 47100 (+350) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1947 (+5);

бойових броньованих машин – 4269 (+12);

артилерійських систем –1060 (+10);

РСЗВ – 279 (+5);

засобів ППО – 149 (+1);

літаків – 234 (+0);

гелікоптерів – 203 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 844 (+6);

крилатих ракет – 196 (+0);

кораблів/катерів –15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3188 (+17);

спеціальної техніки – 101 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що окупанти та колаборанти евакуюються самі та з родинами з правого берега Дніпра.