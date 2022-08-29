ЗСУ вже знищили 47 100 російських загарбників

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 47 100 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили 350 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 47100 (+350) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1947 (+5);
- бойових броньованих машин – 4269 (+12);
- артилерійських систем –1060 (+10);
- РСЗВ – 279 (+5);
- засобів ППО – 149 (+1);
- літаків – 234 (+0);
- гелікоптерів – 203 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 844 (+6);
- крилатих ракет – 196 (+0);
- кораблів/катерів –15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3188 (+17);
- спеціальної техніки – 101 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, раніше начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що окупанти та колаборанти евакуюються самі та з родинами з правого берега Дніпра.