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ЗСУ вже знищили 47 100 російських загарбників

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому напрямку.

ЗСУ вже знищили 47 100 російських загарбників

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 47 100 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили 350 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 47100 (+350) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1947 (+5);
  • бойових броньованих машин – 4269 (+12);
  • артилерійських систем –1060 (+10);
  • РСЗВ – 279 (+5);
  • засобів ППО – 149 (+1);
  • літаків – 234 (+0);
  • гелікоптерів – 203 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 844 (+6);
  • крилатих ракет – 196 (+0);
  • кораблів/катерів –15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3188 (+17);
  • спеціальної техніки – 101 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що окупанти та колаборанти евакуюються самі та з родинами з правого берега Дніпра.

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