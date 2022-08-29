Шойгу відсторонений від керівництва, оперативні командири інформують напряму Путіна, – британське міністерство оборони

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу нині відсторонений від керівництва, а операційні командири про війну в Україні доповідають безпосередньо президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це йдеться у звіті розвідки, оприлюдненому у твіттері міністерства оборони Великої Британії.

"Російські офіцери і солдати з досвідом війни, ймовірно, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне і відірване від реальності керівництво, оскільки Росія застопорилася", – йдеться у звіті.

Британські військові зазначили, що Шойгу більшість своєї карʼєри провів у будівельному секторі та МНС, тож, схоже, тривалий час намагався позбутися репутації людини без військового досвіду.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 August 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YCp7fMLXU9 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 29, 2022

Нагадаємо, Шойгу періодично продовжує зʼявлятися з публічними коментарями щодо розвʼязаної Росією війни. У День Незалежності України він сказав, що окупанти повільно просуваються, бо "бажають зберегти цивільних". У Міноборони України на це відповіли, що уповільнення перетворять на "зворотний наступ". А британська розвідка нагадала, що ця заява Шойгу є абсолютною дезінформацією, оскільки армія Росії не дбає про "збереження цивільних", а в день, коли міністр це сказав, окупанти ударом по залізничній станції Дніпропетровської області вбили 25 мирних українців.