Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
У результаті сходження вантажних вагонів на Львівській залізниці очікується затримка низки поїздів, - Укрзалізниця (уточнено)
У результаті сходження вантажних вагонів на Львівській залізниці очікується затримка низки поїздів, - Укрзалізниця (уточнено)
У Мелітополі і селищі Мирне пролунали вибухи: зруйновано військову базу ворога (оновлено)
У Мелітополі і селищі Мирне пролунали вибухи: зруйновано військову базу ворога (оновлено)
Українські десантники показали свій черговий трофей
Українські десантники показали свій черговий трофей
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
ГоловнаСуспільствоВійна

Шойгу відсторонений від керівництва, оперативні командири інформують напряму Путіна, – британське міністерство оборони

Розвідка Великої Британії вважає, що Шойгу регулярно висміюють. 

Шойгу відсторонений від керівництва, оперативні командири інформують напряму Путіна, – британське міністерство оборони
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу нині відсторонений від керівництва, а операційні командири про війну в Україні доповідають безпосередньо президенту РФ Володимиру Путіну. 

Про це йдеться у звіті розвідки, оприлюдненому у твіттері міністерства оборони Великої Британії. 

"Російські офіцери і солдати з досвідом війни, ймовірно, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне і відірване від реальності керівництво, оскільки Росія застопорилася", – йдеться у звіті. 

Британські військові зазначили, що Шойгу більшість своєї карʼєри провів у будівельному секторі та МНС, тож, схоже, тривалий час намагався позбутися репутації людини без військового досвіду. 

Нагадаємо, Шойгу періодично продовжує зʼявлятися з публічними коментарями щодо розвʼязаної Росією війни. У День Незалежності України він сказав, що окупанти повільно просуваються, бо "бажають зберегти цивільних". У Міноборони України на це відповіли, що уповільнення перетворять на "зворотний наступ". А британська розвідка нагадала, що ця заява Шойгу є абсолютною дезінформацією, оскільки армія Росії не дбає про "збереження цивільних", а в день, коли міністр це сказав, окупанти ударом по залізничній станції Дніпропетровської області вбили 25 мирних українців. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також