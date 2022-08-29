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​Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини, є загиблий

Після нічного обстрілу у Червоногригорівці пошкоджені 15 будинків.

​Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини, є загиблий

Сьогодні вночі російські військазавдали ударів по трьох районах Дніпропетровської області - Нікопольському, Синельниківському та Дніпровському.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко у своєму телеграм-каналі.

"У Нікопольському поцілили по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді. Попередньо, люди неушкоджені. На жаль, побільшало постраждалих через обстріл Нікополя, що стався напередодні увечері. Госпіталізований ще один чоловік. Він у важкому стані. Та атака забрала життя однієї людини, п’ятеро поранені", - написав він.

"Після нічного обстрілу у Червоногригорівці пошкоджені 15 будинків, підприємство, храм, лінії електропередачі. У Нікополі без світла - 2 600 сімей. Електрики уже працюють. У Марганці масштаби руйнацій з’ясовуються", - додав голова ОВА.

Ранком росіяни скерували ракети на Синельниківський та Дніпровський райони.

У Покровській громаді через вибух сталася пожежа. Вогнеборці приборкують полум’я. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.

У Любимівській громаді ракета поцілила по дачному масиву. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

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