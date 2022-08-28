Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
У результаті сходження вантажних вагонів на Львівській залізниці очікується затримка низки поїздів, - Укрзалізниця (уточнено)
У результаті сходження вантажних вагонів на Львівській залізниці очікується затримка низки поїздів, - Укрзалізниця (уточнено)
У Мелітополі і селищі Мирне пролунали вибухи: зруйновано військову базу ворога (оновлено)
У Мелітополі і селищі Мирне пролунали вибухи: зруйновано військову базу ворога (оновлено)
Українські десантники показали свій черговий трофей
Українські десантники показали свій черговий трофей
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли Енергодар, – Орлов

Інформація щодо постраждалих поки не повідомляється.

Росіяни обстріляли Енергодар, – Орлов
Фото: Дмитро Орлов

Російські окупаційні війська обстріляли третій і п’ятий мікрорайони Енергодара. 

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

“Попередньо відомо про потрапляння в одну з квартир будинку по Воїнів-Інтернаціоналістів! Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється”, – написав Орлов. 

Він додав, що в сусідніх будинках місцями вибило шибки. Також є займання припаркованих автомобілів. 

Мер Енергодара закликав мешканців міста дотримуватись правила двох стін та під час обстрілів ні в якому разі не підходити до вікон.

Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, російські окупаційні війська обстрілюють Оріхів у Запорізькій області 14 годин. Влада закликає жінок разом з дітьми евакуюватись в безпечні місця.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також