Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
ППО. Дивись угору
ППО. Дивись угору
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
Все по 10%: нова версія податкової реформи
Все по 10%: нова версія податкової реформи
СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби (уточнено)
СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби (уточнено)
На київському Подолі відкрили мурал "Привид Києва"
На київському Подолі відкрили мурал "Привид Києва"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни годинами обстрілюють Оріхів, мешканців закликають евакуюватись

Окупанти знищують місто вогнем.

Росіяни годинами обстрілюють Оріхів, мешканців закликають евакуюватись
Фото: Олександр Старух

Сьогодні, 28 серпня, російські окупаційні війська 14 годин обстрілюють місто Оріхів у Запорізькій області. Влада закликає жінок разом з дітьми евакуюватись в безпечні місця.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Внаслідок атаки контузії отримали трирічний хлопчик Ярослав та шестирічна  дівчина Олександра. Їхня мама зазнала закритої черепно-мозкової травми. Всім надано своєчасну першу медичну допомогу. Постраждалих ушпиталено до Запоріжжя, вони отримують необхідне лікування. Стан задовільний”, - повідомив Старух.

Голова ОВА підкреслив, що в останні 6 годин було зафіксовано більш ніж 200 прильотів по Оріхову. 

“Середня частина міста постраждала найбільш. Горить центр”, - зазначив Старух, і додав, що підрозділи рятувальників  зробили більш ніж 18 виїздів, продовжують пожежогасіння приватної забудови.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти обстріляли Оріхів з ракетних систем залпового вогню.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також