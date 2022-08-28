Росіяни годинами обстрілюють Оріхів, мешканців закликають евакуюватись

Сьогодні, 28 серпня, російські окупаційні війська 14 годин обстрілюють місто Оріхів у Запорізькій області. Влада закликає жінок разом з дітьми евакуюватись в безпечні місця.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Внаслідок атаки контузії отримали трирічний хлопчик Ярослав та шестирічна дівчина Олександра. Їхня мама зазнала закритої черепно-мозкової травми. Всім надано своєчасну першу медичну допомогу. Постраждалих ушпиталено до Запоріжжя, вони отримують необхідне лікування. Стан задовільний”, - повідомив Старух.

Голова ОВА підкреслив, що в останні 6 годин було зафіксовано більш ніж 200 прильотів по Оріхову.

“Середня частина міста постраждала найбільш. Горить центр”, - зазначив Старух, і додав, що підрозділи рятувальників зробили більш ніж 18 виїздів, продовжують пожежогасіння приватної забудови.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти обстріляли Оріхів з ракетних систем залпового вогню.