Військові РФ вдарили ракетами по Оріхову, є зруйновані будинки, спалахнули пожежі

“Атака тривала з четвертої до шостої ранку”.

Сьогодні вранці окупанти обстріляли з ракетних систем залпового вогню місто Оріхів Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Атака тривала з четвертої до шостої ранку. Внаслідок обстрілу виникло багато пожеж. Руйнувань зазнала низка приватних будинків на різних вулицях населеного пункту. Рятувальники ДСНС вчасно локалізували пожежі", – йдеться у повідомленні.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні вночі під ворожий вогонь потрапили два райони Дніпропетровщини, прикордоння Миколаївщини, Харків і три райони області, Запоріжжя. Окупанти 17 разів обстріляли Луганську область. В окупованому Херсоні пролунали вибухи.