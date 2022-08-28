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Військові РФ вдарили ракетами по Оріхову, є зруйновані будинки, спалахнули пожежі

“Атака тривала з четвертої до шостої ранку”.

Військові РФ вдарили ракетами по Оріхову, є зруйновані будинки, спалахнули пожежі
Фото: Олександр Старух у Telegram

Сьогодні вранці окупанти обстріляли з ракетних систем залпового вогню місто Оріхів Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Атака тривала з четвертої до шостої ранку. Внаслідок обстрілу виникло багато пожеж. Руйнувань зазнала низка приватних будинків на різних вулицях населеного пункту. Рятувальники ДСНС вчасно локалізували пожежі", – йдеться у повідомленні.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

 

Нагадаємо, сьогодні вночі під ворожий вогонь потрапили два райони Дніпропетровщини, прикордоння Миколаївщини, Харків і три райони області, Запоріжжя. Окупанти 17 разів обстріляли Луганську область. В окупованому Херсоні пролунали вибухи.

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