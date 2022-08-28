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В Україні через агресію Росії загинули 379 дітей

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 388.

В Україні через агресію Росії загинули 379 дітей
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 28 серпня понад 1 112 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. 379 дітей загинули та понад 733 отримали поранення. 

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 44.

Зокрема, 26 серпня окупанти обстріляли житлову інфраструктуру Кам’янки Пологівського району Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє хлопчиків віком 8 років та рік і 8 місяців.

Також бомбардуваннями та обстрілами війська РФ пошкодили 2 328 закладів освіти в Україні, з них 289 зруйновані повністю.

Наголошується, що ці цифри не остаточні, оскільки продовжується робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Нагадаємо, що Україна повернула 53 дітей, депортованих до РФ.

А в Енергодарі російські окупанти заборонили роботу пункту видачі гуманітарної допомоги для дітей.

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