Учора, 27 серпня, російські військові відступили за шістьма напрямками у Луганській області.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, противник не припиняє масований обстріл населених пунктів та укріплень українських військових на межі Луганської і Донецької областей.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Основні зусилля ворог зосередив на Бахмутському напрямку, куди і намагається прорватися із декількох міст та сіл Луганщини.

“Вчора росіяни хотіли пробити оборону ЗСУ у шістьох різних місцях. Двічі організовували штурм за підтримки авіації. Втім, нашим військовим вдалося зупинити кожен із цих наступів і відкинути ворога”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Загалом літаки окупантів завдали авіаударів поблизу чотирьох населених пунктів. Лише за ніч, що минула, 17 разів зафіксовані артилерійські обстріли з боку росіян. У п’ятьох випадках вони використовували установки залпового вогню. Чотири рази до атак долучалися танки.

Нагадаємо, росіяни наступали на Авдіївському та Бахмутському напрямках, але отримали відсіч. Також ворог намагався вести штурмові дії на Слов’янському напрямку, біля населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав і відійшов.